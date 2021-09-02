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منتقبة تقتحم المسرح على فنان خليجي شهير وتحتضنه وتحاول تقبيله(فيديو)

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الخميس، 02-09-2021 03:29 م

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة منتقبة وهي تهجم على فنان يرتدي ملابس مشابهة للفنان الإماراتي عبدالله بالخير واقفاً على مسرح، وقفزت عليه وحاولت تقبيله.
وبعد الضجة التي أثارها المقطع، كشف البعض أنه بالبحث اتضح ان مقطع الفيديو المتداول قديم وليس من حفلة للفنان الاماراتي الشهير، بل عبارة عن لقطة من مسرحية بعنوان "قروش البيت" والشخص في الفيديو، الذي كان يغني مرتدياً ثيابا حمر على المسرح يقلد الفنان عبدالله بالخير خلال العمل فقط، ويظهر فيه وهو يغني أغنيته "ليلاه ما ليلاه"، ولم يحصل هذا الموقف في الحقيقة مع الفنان نفسه.

 

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