شاهد.. ملك الأردن يستعرض كفاءته العسكرية في تمرين بالذخيرة الحية
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الثلاثاء، 22-02-202209:15 ص
نشرت وسائل إعلام
أردنية، صورًا وفيديوهات، تُظهر ملك الأردن عبد الله الثاني خلال
مشاركته القوات الخاصة في تمرينات عسكرية تحاكي سيناريو القضاء على عناصر إرهابية
ومهربين.
وتعزز التمارين مفهوم إسناد وحدات حرس الحدود من قبل القوات الخاصة، حيث
تضمنت مشاركة قوة اقتحام أرضية، ورمايات من أسلحة خفيفة ومتوسطة وأسلحة، وقوة جوية
من الطائرات العمودية "بلاك هوك" و "ليتل بيرد"، لتنفيذ
عمليات الاعتراض الجوي على أهداف تتمثل بآليات حادت عن منطقة الهدف.
وأعرب ملك الأردن، عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات
المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي، مشيدًا بجهود تنسيق العمليات المشتركة
والاحترافية العالية في إصابة الأهداف.
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