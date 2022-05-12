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شاهد.. معلمة ثانوي تستعين بـ 20 بودي جارد والكشف عن السبب

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الخميس، 12-05-2022 12:26 م

انتشرت صورة لمعلمة ثانوية عامة، تسير ومعها نحو 20 حارسًا شخصيًا مفتولي العضلات، ما أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن السبب الذي دفع المعلمة لهذا التصرف.
واتضح أن المعلمة تدعى أسماء عماد، تدرّس مادة الأحياء لطلاب الثانوي العام، وقد أكدت صحة الواقعة بحسب حديثها مع العربية .نت.
وبينت أن هذا الأمر جرى خلال أيام العيد حيث أعلنت عن شرح النقاط الصعبة في منهج الأحياء عبر مسرحية كوميدية على مسرح بمنطقة رمسيس في القاهرة، دون مقابل، وهو ما لاقى ترحيبًا من الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضحت أنه بسبب زيادة عدد الطلاب المشتركين، قررت الاستعانة بحراس شخصيين لتنظيم الأمور، وتخويف الطلاب الذين قد يستغلون الزحام والعدد الكبير من المشاركين للقيام بأعمال شغب، مؤكدة أن الحراس الشخصيين، يتدربون في صالة رياضية يمتلكها زوجها، ولم يحصلوا على مقابل مالي.



 

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