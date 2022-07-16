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شاهد.. محمد منير يوقف الغناء خلال حفله ويدخل في نوبة بكاء لهذا السبب

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محمد منير
Native
Teads
السبت، 16-07-2022 10:15 ص

دخل الفنان محمد منير في نوبة من البكاء على المسرح أثناء غنائه أغنية "وانا بعشق البحر" اضطر بعدها لوقف الغناء إلى أن تدخل أحد أعضاء فرقته واعطاه كوب من الماء حتي يستأنف غنائه مرة أخرى.
وكان محمد منير قد طالب جمهوره في بداية حفله بالإسكندرية بالدعاء لصديق عمره وأحد أعضاء فرقته الغنائية دومان بونكا والذي وافته المنية منذ عدة أسابيع وكان تربطه به علاقة صداقة قوية.
ويعتبر هذا الحفل هو الأول للفنان محمد منير منذ ما يقرب من عشر سنوات في مدينة الإسكندرية.
يذكر أن أسعار تذاكر الحفل تتراوح بين  الفئة العادية وقيمتها 250  جنيه و فئة ال VIP وقيمتها 450 جنيه وهو ما يتيح لشريحة كبيرة من عشاق الكينج الحضور للاستماع معه بأضخم حفلات صيف 2022
 

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