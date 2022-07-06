فيديو مؤثر.. انهيار الشيخ حازم شومان أثناء دفن نجله الوحيد
شومان
Native
Teads
الأربعاء، 06-07-202209:06 ص
رثى الداعية الإسلامي الدكتور
حازم شومان بكلمات مؤثرة نجله الوحيد خالد، الذي توفي بعد إصابته بمرض نادر، وهي
حادثة خلقت حالة من التعاطف الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت وفاة نجل الداعية
بسبب إصابته بمرض نادر لم يتعرف الأطباء عليه خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكر
رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الحادثة.
وتداول نشطاء عبر
مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا للشيخ حازم شومان أثناء دفن نجله.
وقال الشيخ حازم
شومان: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا خالد لمحزونون ولا نقول
إلا ما يرضي الله .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .
وأضاف: بقول لكل أب
فقد ابنه .. اوعى تتكسر لما تشوف ولادك راجعين البيت بليل وهو مش راجع معاهم لإنه
راح الجنة .. اوعى تتكسر لما تشوف ألعابه وافتكر إن قطعة من كبدك سبقتك إلى الجنة
.. اوعى تتكسر لما تشوف هدومه لإن ربنا بيلبسه هدوم في الفردوس الأعلى .