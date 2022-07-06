السبت 09 يوليه 2022
توقيت مصر 12:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدء تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» بفئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

شاهد.. تسريب فيديو فاضح لنجل الرئيس الأمريكي

«انزلوا العيسى من المنبر» يتصدر الترند.. لماذا الهجوم على الشيخ محمد العيسى؟

الإفتاء تعلن موعد صلاة عيد الأضحى: مدينة تسبق القاهرة بـ 15 دقيقة

يُصرف شهريًا.. طرح شهادتين بفائدة شهرية 14% لمدة 3 سنوات

بعد الحجز على أمواله في 37 جهة.. محامي عبدالله السعيد: ربنا يعلم بيصرف منين

بأمر ملكي.. من هو محمد العيسى إمام وخطيب يوم عرفة؟

رقم ضخم.. كم تبلغ تكلفة كسوة الكعبة المشرفة؟

جار الراقصة لورديانا يتعدى عليها وشرطة قسم العجوزة تقبض عليهما

بعد تنازلها.. إخلاء سبيل المتحرش بشقيقة هنا الزاهد

ADS
 

فيديو مؤثر.. انهيار الشيخ حازم شومان أثناء دفن نجله الوحيد

download
شومان
Native
Teads
الأربعاء، 06-07-2022 09:06 ص

رثى الداعية الإسلامي الدكتور حازم شومان بكلمات مؤثرة نجله الوحيد خالد، الذي توفي بعد إصابته بمرض نادر، وهي حادثة خلقت حالة من التعاطف الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت وفاة نجل الداعية بسبب إصابته بمرض نادر لم يتعرف الأطباء عليه خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الحادثة.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا للشيخ حازم شومان أثناء دفن نجله.

وقال الشيخ حازم شومان: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا خالد لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وأضاف: بقول لكل أب فقد ابنه .. اوعى تتكسر لما تشوف ولادك راجعين البيت بليل وهو مش راجع معاهم لإنه راح الجنة .. اوعى تتكسر لما تشوف ألعابه وافتكر إن قطعة من كبدك سبقتك إلى الجنة .. اوعى تتكسر لما تشوف هدومه لإن ربنا بيلبسه هدوم في الفردوس الأعلى .


 

إقرأ ايضا

1

بدء تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» بفئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

202205020938443844

الإفتاء تعلن موعد صلاة عيد الأضحى: مدينة تسبق القاهرة بـ 15 دقيقة

20210724002414001

جار الراقصة لورديانا يتعدى عليها وشرطة قسم العجوزة تقبض عليهما

أخبار متعلقة

555

شاهد.. مصرع أمين حزب «حماة وطن» رفقة عروسته في شهر العسل بشرم الشيخ

image

والدة شيماء جمال تكشف أغرب ما حدث أثناء تغسيل جثمان ابنتها

FVo0jvSXoAQpe8p

حقيقة وفاة «عروس السودان» التي أثارت الجدل

ghanim

الكويت.. الكشف عن سبب وفاة الفنان غانم الحمادي

Capture

فيديو مؤثر.. سوداني تائه في الصحراء يترك وصيته قبل لحظات من وفاته عطشًا

243dc49e-9e20-4b39-a459-6b074b3394c7

حادث مروع بالكويت يسفر عن وفاة 5 مصريين و4 آخرين حالتهم حرجة