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أمر بالقبض على فنان كويتي شهير في تهمة صادمة

يعقوب بوشهري_1
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السبت، 07-05-2022 10:21 ص
أصدرت السلطات الكويتية أمراً بالقبض على الفنان ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري وتعميمه على المنافذ والمطار لإحالته على النيابة العامة بتهمة الاتجار بالخمور، بعد ضبط يخت مملوك له محملا بـ 700 زجاجة خمر.
 وخرج نجم مواقع التواصل الاجتماعي بوشهري المتواجد حالياً في لندن، في مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شات" للتعليق على القضية، حيث طالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكدا ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.
وأضاف أن "الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقا، وبأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر"، لافتا بأنه "واثق من نفسه ويعلم ما لديه جيدا".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل قضية يخت بوشهري، وقالت في بيان لها إنه تم ضبط كميات متنوعة من الخمور عدد 693 زجاجة داخل يخت، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة الأثر والغدارة العامة للجمارك وفق وسائل إعلام كويتية.
وسبق أن اتهم النجم الكويتي في قضية "غسيل أموال المشاهير" التي بدأت في منتصف عام 2020، واتهم بها عشرات المشاهير وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم ومنهم بوشهري.
ويعقوب خالد بوشهري، فنان كويتي الأصل، يبلغ من العمر 38 عاما، يعتبر من مشاهير ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر عبر حسابه الشخصي على موقع "سناب شات"، يقدم إعلانات لشركات عالمية.
 

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