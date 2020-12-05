شاهد.. كيف تم استقبال الفنان المتهم بالتطبيع في المطار

السبت، 05-12-2020
11:26 ص
المصريون
نشر الفنان
المتهم –شعبيًا- بالتطبيع
مع إسرائيل، بعد
أزمة التقاطه صورًا تذكارية مع فنان
ين إسرائيليين أثناء حفلة في دبي، فيديو للحظة
وصول
ه إلى مصر
بطائرة خاصة، أمس الجمعة، عائدًا من الإمارات.
وأرفق الفنان
الفيديو بأغنية عن عودته لمصر
، بالإضافة إلى
استقباله في أرض المطار من قبل عدد من عمال المطار والتقاط صور تذكارية معه.
وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصر
ية الثلاث قد
أعلنت، إيقاف الفنان
عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل
في دبي.
كما أصدرت نقابة الصحفيين، تعليمات بحجب ذكر اسمه في
الصحف المصر
ية.