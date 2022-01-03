الإثنين، 03-01-2022
10:44 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تعلق
على سيل في أحد الشوارع الكويتية
، وتقول إنهم بحاجة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان،
لـ"محاربة الفساد".
وفي الفيديو يظهر صوت المرأة التي تعلق على السيول التي
غطت الشوارع: "غرقت الكويت بشوية مطر، والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان هو
الي يشيل الفساد الي عندنا..شوفوا بذمتكم هذا شارع؟ إلى آخر السكة".
وأشعل تعليق السيدة الكويتية
، الجدل بين رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، فيما تداولت حسابات سعودية الفيديو مشيدين بةلي العهد كونه
أصبح رمزًا في محاربة الفساد.
وقال أحد الحسابات تعليقا على هذا المقطع: "أصبح اسم
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
علامة فارقة في التاريخ، كل شعوب الدنيا تتمنى ما وهبه
الله لنا فالحمدلله من قبل ومن بعد، إن رأيت من يهاجم سموه فأعلم أنه واحد من ثلاثة
إما فاسد أو خائن أو خبيث".