الثلاثاء 04 يناير 2022
توقيت مصر 02:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اغتصبوا طفلة واستأصلوا عضوها التناسلي.. إعدام 5 متهمين بينهم سيدة

ميدو يشيد بتصريحات «كيروش» عن أفشة وطارق حامد

شديد البرودة.. تعرف على طقس غد الثلاثاء

لماذا على كل ولي عهد في اليابان أن تكون السعودية أول جولاته الخارجية؟

ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالسعودية خلال 24 ساعة

فتاة في الكويت حديث مواقع التواصل بعد سيطرتها على أسد هارب(فيديو)

داوود عبدالسيد يفاجئ الجميع ويعلن الاعتزال لهذا السبب

شاهد.. حكم يحتسب أغرب ضربة جزاء في تاريخ الكرة بسبب لاعب احتياطي

« مستعدة أشبع رغباتك».. شمس الكويتية تصدم الجميع بعرض نفسها على هذا الشخص

وفاة الإعلامي إبراهيم حجازي

ADS
 

شاهد.. كويتية تشعل الجدل بفيديو" والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان"

179713
الأمير محمد بن سلمان
Native
Teads
الإثنين، 03-01-2022 10:44 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تعلق على سيل في أحد الشوارع الكويتية، وتقول إنهم بحاجة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لـ"محاربة الفساد".
وفي الفيديو يظهر صوت المرأة التي تعلق على السيول التي غطت الشوارع: "غرقت الكويت بشوية مطر، والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان هو الي يشيل الفساد الي عندنا..شوفوا بذمتكم هذا شارع؟ إلى آخر السكة".
وأشعل تعليق السيدة الكويتية، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تداولت حسابات سعودية الفيديو مشيدين بةلي العهد كونه أصبح رمزًا في محاربة الفساد.
وقال أحد الحسابات تعليقا على هذا المقطع: "أصبح اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علامة فارقة في التاريخ، كل شعوب الدنيا تتمنى ما وهبه الله لنا فالحمدلله من قبل ومن بعد، إن رأيت من يهاجم سموه فأعلم أنه واحد من ثلاثة إما فاسد أو خائن أو خبيث".

 

إقرأ ايضا

17320945611627505402

اغتصبوا طفلة واستأصلوا عضوها التناسلي.. إعدام 5 متهمين بينهم سيدة

202011260155585558

شديد البرودة.. تعرف على طقس غد الثلاثاء

Capture

فتاة في الكويت حديث مواقع التواصل بعد سيطرتها على أسد هارب(فيديو)