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شاهد.. كلبان شرسان ينهشان جسد مواطنًا سعوديًا في أمريكا حتى الموت

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كلب
Native
Teads
الأربعاء، 16-02-2022 09:13 ص

هاجم كلبين شرسين مواطنًا سعوديًا في أمريكا، وظل ينهشان في جسده حتى فارق الحياة في مشهد صادم ومروع.
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة الوطن السعودية، فقد توفي مواطن سعودي يدعى سعد بن عياش العنزي (56 عاما) بطريقة مأساوية نهاية الأسبوع الماضي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، بعد تعرضه لهجوم من قبل كلبين حراسة على درجة كبيرة من الشراسة يعيشان في منزل أحد جيرانه، في المنطقة التي يقطن بها.
ونقلت الصحيفة عن شقيق  المتوفى ويدعى سعود، بأنه أثناء عودة سعد إلى منزله هاجمه كلبان بشكل شرس، ما أدى لتعرضه لإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكنه توفي نتيجة لتلك الإصابات.
وأضاف أن شقيقه لديه 3 أبناء، وكانت علاقته طيبة مع جيرانه ومحبوب من قبل أهل الحي الذي يسكن فيه.
وأكدت تحقيقات الشرطة أن جارته التي تملك الكلاب متورطة في القضية وأنها أهملت مسألة تقييد الكلاب، إلا أنها ذكرت في التحقيقات أنها فعلت ذلك وأن كلابها مقيدة ولكنها لا تعلم من أطلق سراحها.
وذكر أحد الشهود في القضية أنه بينما كان يمشي في الشارع رأى كلبين وهما يقطعان الرجل إربا، وكان غارقا في دمائه.
وتم دفن الرجل يوم السبت الماضي في مقابر المسلمين بعد التعاون مع المركز الإسلامي وبحضور عدد من الجاليات الإسلامية.

وطالب شقيق المتوفى بتدخل سفارة المملكة في أمريكا وتكليف محامي لمتابعة التحقيقات.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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