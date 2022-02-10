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كم تبلغ ثروت الرئيس الروسي التي تهدد أمريكا بفرض عقوبات عليها

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بوتين
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Teads
الخميس، 10-02-2022 12:38 م

تساءل تقرير لصحيفة “فوربس” عن ثروة بوتين التي يهدد بايدن بفرض عقوبات عليها بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا، وما مقدارها؟ الإجابة أننا لا نعلم. لكننا على مرّ السنين، بالاعتماد على المصادر والخبرة، قمنا بتطوير بعض النظريات:

النظرية الأولى: نموذج خودوركوفسكي
كان أحد رجال الأعمال الروس الصاعدين من المنتمين للقلة الحاكمة، يُدعى ميخائيل خودوركوفسكي. في ذلك الوقت، شكلت شركته، يوكوس، 17% من إنتاج النفط الروسي، وكان يُنظر إليها على أنها تتمتع بنفوذ كبير في الكرملين. كانت ثروته الشخصية 3.7 مليار دولار وكان أغنى رجل في روسيا. لم يكن هناك شك في أن بوتين كان وراء اعتقاله وتجميد ثروته وتفكك شركته في نهاية المطاف.
بيل براودر هو الشخص الوحيد الذي يتتبّع هذه القصة منذ سنوات يقول : “كانت الصفقة: ‘أعطني 50% من ثروتك وسأسمح لك بالاحتفاظ بـ 50% المتبقية'”. ويضيف: “إذا لم تفعل ذلك، فسيأخذ ثروتك كلها ويلقي بك في السجن”.
وقدّر براودر في عام 2017 أن ثروة بوتين كانت 200 مليار دولار، ما جعله أغنى شخص في العالم في ذلك الوقت.

النظرية الثانية: نموذج المافيا
سيناريو آخر هو أن ثروة بوتين تأتي من مساعدة دائرته المقربة من الأصدقاء والعائلة على أن يصبحوا أغنياء عبر منحهم عقودًا حكومية أو حصة ملكية في الشركات. في المقابل، تقول النظرية، إنه يحصل على رشاوى نقدية أو حصص في الشركات. ووفقًا للخبير الاقتصادي السويدي، أندرس آسلوند، مؤلف كتاب “رأسمالية المحسوبية في روسيا”، فقد جنّد بوتين عائلته وأصدقاء الطفولة والحراس الشخصيين وغيرهم للاحتفاظ بأمواله. ويقدّر أن لكل شخص ما بين 500 مليون دولار وملياري دولار وأن صافي ثروته يتراوح بين 100 مليار دولار و130 مليار دولار.
وأحد أقرب أصدقاء بوتين، عازف التشيلو الذي يُدعى سيرجي رولدوغين، كان صديقًا للرئيس الروسي عندما كان شابًا في لينينغراد وعرّف بوتين بزوجته السابقة. وردَ اسمه في تحقيق مستندات بنما لعام 2016 بسبب صِلاته بشبكة من الشركات وما لديه لديه من تدفقات نقدية تصل إلى ملياري دولار من وبصفته مالكًا لأصول قيمتها 100 مليون دولار. أخبر رولدوغين صحيفة The Guardian أن مصدر أمواله كان تبرعات رجال أعمال أثرياء لشراء آلات موسيقية للطلاب الفقراء.

النظرية الثالثة:
ويوضح الإفصاح المالي الرسمي لبوتين، الذي يصدره الكرملين سنويًا، أن دخله لعام 2020 نحو 140 ألف دولار. والأصول الوحيدة التي يمتلكها هي: ثلاث سيارات، ومقطورة، وشقة بمساحة 800 قدم مربعة، ومرآب بمساحة 200 قدم مربعة، فضلًا عن استخدام شقة بمساحة 1600 قدم مربعة ومكانين لوقوف السيارات. ولا توجد أي إشارة إلى مجموعته الضخمة من ساعات المعصم الراقية، أو “قصر بوتين” الذي يُزعم أنه يمتلكه (والذي ينفيه، والمجمّع الذي يقول روتنبرغ إنه يمتلكه)، فضلًا عن المجموعة الضخمة من القصور واليخوت والطائرات التي يستخدمها كزعيم لروسيا.
 

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