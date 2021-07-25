شاهد/ فنانة شهيرة تظهر سكرانة في حفل بدبي وتشتم الجمهور بألفاظ نابية
ليليا
Native
الأحد، 25-07-202101:13 م
حالة من الجدل والغضب أثارتها الفنانة السورية الشهيرة ليليا الأطرش، بسبب
ظهورها بحالة غير طبيعية "سكرانة"، أثناء بث مباشر من حفل النجمين
اللبنانيين وائل كفوري وملحم زين في دبي.
وبدت “الأطرش” بحالة اعتبرها البعض من متابعيها بأنها غير طبيعية، حيث نشرت
بثا مباشرا عبر حسابها على”إنستجرام” لنقل أجواء الحفل.
ووجهت “الأطرش” لبعض متابعيها شتائم وألفاظ نابية رداً على اتهامها بشرب
الكحول، قائلة:”تضرب إنت والشرب، لا بقى تشرب، أنا عم ورجيكم وائل كفوري، ولكم إذا
أنتوا بيصحلكم تيجو تسهروا عليه، بدكم 100 سنة”.
وشن الجمهور هجومًا حادًا عليها، بسبب ظهورها بهذه الحالة وتطاولها على
الجمهور الذي انتقد ظهورها وهي في حالة غير طبيعية.