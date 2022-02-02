شاهد.. فتاة تخلع نقاب العنود يوسف أثناء بث مباشر للكشف عن وجهها

الأربعاء، 02-02-2022
01:17 م
تفاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
العنود يوسف
، بفتاة كانت رفقتها تحاول خلع نقابها أثناء بث مباشر على الهواء،
لكنها سرعان ما أبعدت رؤية الكاميرا لعدم إظهار وجهها.
ونشرت "العنود" الفيديو عبر حسابها على موقع
التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وظهرت وهي تتحدث إلى فتاة لم تكشف عن
هويتها، والتي قالت لها هذه الشابة إن عليها ان تخلع النقاب لأنها انتهت من التصوير قائلة " خلاص خلصت بشيل نقابك".
واقتربت منها وحاولت أن تنزعه عنها إلا أن العند أبعدت
كاميرا الهاتف وتمسكت بالنقاب على وجهها لعدم كشف هويتها.
وهاجم المتابعين العنود يوسف
، معتبرين أنها تقوم بمثل
هذه الأمور للحصول على مشاهدات عالية ومحاولة إقحام النقاب في كل شئ للحصول على
الشهرة كما أن ما تفعله لا يتماشى مع وقار النقاب.
شاهد الفيديو بالضعط هنا
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