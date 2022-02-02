السبت 05 فبراير 2022
توقيت مصر 17:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

أردوغان يعلن إصابته وزوجته بـ أوميكرون

بدولة إسلامية.. مرضى داخل مستشفى يقتلون مريضًا ويأكلون أحشائه(صور)

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان توضع الطفل ريان

بالصور.. طبيب ينتحر من الطابق السابع تاركًا رسالة صادمة

أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

ADS
 

شاهد.. فتاة تخلع نقاب العنود يوسف أثناء بث مباشر للكشف عن وجهها

42021611839100518204
العنود
Native
Teads
الأربعاء، 02-02-2022 01:17 م

تفاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية العنود يوسف، بفتاة كانت رفقتها تحاول خلع نقابها أثناء بث مباشر على الهواء، لكنها سرعان ما أبعدت رؤية الكاميرا لعدم إظهار وجهها.
ونشرت "العنود" الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وظهرت وهي تتحدث إلى فتاة لم تكشف عن هويتها، والتي قالت لها هذه الشابة إن عليها ان تخلع النقاب لأنها انتهت من التصوير قائلة " خلاص خلصت بشيل نقابك".
واقتربت منها وحاولت أن تنزعه عنها إلا أن العند أبعدت كاميرا الهاتف وتمسكت بالنقاب على وجهها لعدم كشف هويتها.
وهاجم المتابعين العنود يوسف، معتبرين أنها تقوم بمثل هذه الأمور للحصول على مشاهدات عالية ومحاولة إقحام النقاب في كل شئ للحصول على الشهرة كما أن ما تفعله لا يتماشى مع وقار النقاب.
شاهد الفيديو بالضعط هنا:
 

إقرأ ايضا

Flickr_-_nicogenin_-_66ème_Festival_de_Venise_(Mostra)_-_Basma_Hassan

بسمة تصدم الجميع: «رفضت أرضّع بنتي عشان أنا مش بقرة»

1011325_0

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

download

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

أخبار متعلقة

21-08-21-223258225

رهف القنون تخلع ملابسها السفلية وتظهر منطقة حساسة بشكل صادم

Capture

شاهد.. رسامة سعودية كفيفة تفاجئ إعلاميًا برسمه على الهواء

5ffc7df252ec4_1

رهف القنون تتخطى الجُرأة وتظهر عارية تمامًا

image

محكمة سعودية تفاجئ شقيقين برفض تنفيذ وصية أبيهما ببناء مسجد لهذا السبب

e207716162

تصريح جريء من رهف القنون: أحتاج إلى امرأة في حياتي

images (2)

شاهد.. كيف أصبحت المشهورة سارة الودعاني بعد عملية التجميل