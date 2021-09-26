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شاهد.. علي جمعة: الرسول من مواليد برج الحمل

أ.د_علي_جمعة
علي جمعة
Native
الأحد، 26-09-2021 01:20 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، يقول قال إن "النبي محمد من مواليد برج الحمل".
وفي المقطع الذي يعرض علي جمعة في حلقة من برنامج "والله أعلم"، أشار المفتي السابق إلى أن "النبي محمد ولد في يوم 20 أبريل، وهو نهاية برج الحمل، أو 22 أبريل"، لافتا إلى أنه "تم اختيار يوم 22 أبريل باعتباره يوما عالميا للأرض".
ولفت جمعة إلى أنه "من الموافقات الجميلة، أن اليوم العالمي للحفاظ على الأرض، هو نفس يوم مولد النبي محمد".
وفي سياق متصل، أكد علي جمعة أنه "لا يوجد خلاف على توقيت مولد النبي محمد"، موضحا "أن القضية هي قضية حسابات التقويم، وليس تشكيكا".
وقال المفتي السابق: "بالحسابات يكون النبي قد ولد بالميلادي في يوم 20 أبريل سنة 570"، منوها بأن "الراجح أن النبي من مواليد برج الحمل".

 

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