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بعد إطلاقه المنصة العلمية لحفظ التراث الإسلامي

على جمعة : هدفنا نشر المفاهيم الإسلامية وفق محتوى وسطي معتدل

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
Native
الأحد، 12-09-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب  أن المنصة العلمية التي إطلاقها لحفظ التراث الإسلامي تهدف إلى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة وفق المنهج الوسطي المعتدل لإدراك شروحات العلماء الكبار والحفاظ عليها وتوثيقها لتكون متاحة لكل المسلمين في دول العالم .
وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه،  أن  المرحلة الثانية هي التعاون مع دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من أجل تحقيق النفع العام ونشر المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل وإتاحتها لكل العلماء في شتى أنحاء الكرة الأرضية، ووضع خطط للاستعانة والتشاور مع العلماء حول كل المسائل الشرعية دفعا للأفكار  المتطرفة .
و أشار إلي أن الهدف الأساسي هو حفظ التراث الإسلامي ونشر الإسلام الوسطي المعتدل بمفهومه الصحيح البعيد عن التعصب والتشدد بكافة أشكاله هو الشغل الشاغل للمنصة العلمية لحفظ التراث الإسلامي التي سيتم إطلاقها في شكلها وثوبها الجديد قريباً بما يضمن وصول العلماء والباحثين إلى كافة المعلومات التي يبحثون عنها  في سهولة ويسر .
وأوضح  جمعة أن منصة التراث الإسلامي  تستهدف كل فئات المجتمع العربي والعالمي بداية من طالب العلم وحتى المتخصصين لتحقيق التوعية المجتمعية و تصحيح المفاهيم الخاطئة عن التراث الإسلامي وفق محتوى ديني وسطي معتدل ينبذ كافة أشكال التشدد والتطرف الديني.
ولفت  إلى أن منصة "التراث الإسلامي" تسعى لتقديم كافة الكتب والمراجع اللازمة وفق محتوى شامل عن الحضارة الإسلامية بكل علومها "الفقه - الحديث - القرآن الكريم - العمارة الإسلامية وفنونها...وغيرها من العلوم" بشرح من كبار العلماء المتخصصين وربطه بالعلوم الحديثة.
ولفت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير إلى أن منصة التراث الإسلامي تعد المنصة الوحيدة التي تحتوي على مجالات مختلفة " تراثية - شرعية - لغوية - فنية " بعدما تم مراجعتها وتنقيحها من العلماء والمتخصصين للوصول إلى كل من يريد أن يتعلم ويعرف الكثير عن الإسلام الوسطي المعتدل وطلاب العلم الشرعي والمتخصصين.
 

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