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شاهد.. طالب بكلية الهندسة يقتل إمام مسجد في الشارع

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الأربعاء، 09-06-2021 02:18 م

لقى إمام وخطيب في وزارة الأوقاف مصرعه اليوم بعد أن طعنه أحد أقاربه بآلة حادة بسبب خلافات المصاهرة، في محافظة الدقهلية.
كشفت التحقيقات أن وراء الواقعة شاب يدعي “ع. ا.” طالب بكلية الهندسة، وهو أحد أقارب القتيل، من ناحية المصاهرة، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه.
وبالفحص تبين أن المتهم ترصد للمجني عليه بسلاح أبيض وطعنه عدة طعنات نافذة في الوجه مما تسبب في مصرعه في الحال.
وأكد أهالي القرية أن “الخلافات العائلية تسببت في تربص المتهم بالمجني عليه، وضربه في وجهه بآلة حادة، وتركه غارقا في دمائه. وتم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


 

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