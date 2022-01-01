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ضبط المطربة يارا محمد رفقة 4 شباب وهذا ما قالته للنيابة

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يارا محمد
Native
Teads
السبت، 01-01-2022 11:57 ص

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المطربة الشعبية يارا محمد ومدير أعمالها وثلاثة أشخاص آخرين، لإقامتهم حفلا في مقهى شهير دون ترخيص واختراق مواعيد العمل وعدم حملها مصنفا فنيا.
تلقت النيابة بلاغا من سكان أحد العقارات بوجود إشغال للطريق وإزعاج للسكان بسبب الضوضاء.
وكشفت إنه وعقب تقنين الإجراءات تمكنت شرطة مدينة نصر أول من ضبط المطربة أثناء غنائها كما تم ضبط مدير أعمالها و3 آخرين.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال المطربة وباقي المتهمين آخرين في الواقعة، وقالت يارا محمد إنها ليست مسؤولة عن استخراج ترخيص الحفل، مؤكدة أن المسؤولية تقع على القائمين على إدارة الكافيه الذي أقيم بداخله الحفل الغنائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك الكافيه.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المطربة ومن معها،  بضمان محل إقامتهم
 

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