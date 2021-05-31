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شاهد.. زوجة أمير قطر تخرج عن النص أثناء حديثها عن زوجها

زوجة أمير قطر
زوجة أمير قطر
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الإثنين، 31-05-2021 08:28 م محمد فضل
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع مصورة لكلمة الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء حفل تخرجها من جامعة قطر بشهادة الماجستير.

وقالت الشيخة جواهر للحضور في ختام كلمتها بمناسبة تخرجها: "أود أن أعرب عن شكر خاص لحضرة صاحب السمو - اسمحوا لي أن أخرج عن النص - سموه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم، شكرا تميم بن حمد".

وواصلت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني: "أود أن أعرب عن شكر خاص أيضا لوالدي ووالدتي وأخواتي وأبنائي الأعزاء لتشجيعهم لي طوال فترة دراستي الجامعية".

كما شارك حساب نديب قطر على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا آخر لزوجة أمير قطر وهي تحيي والدها وتقبل يده بعد هبوطها من على المسرح،

وكتب: "سمو الشيخة جواهر بنت حمد حرم سمو الأمير تقبل يد والدها سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بعد تكريمها وإلقائها كلمةً بمناسبة تخرجها من جامعة قطر وحصولها على شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال".

وشارك الحساب الرسمي لصحيفة "العرب" القطرية مقطع فيديو من حفل التخرج، وغردت معه قائلة: "تكريم سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم سمو أمير البلاد المفدى بمناسبة تخرجها ضمن الدفعة الـ 43 بدرجة الماجستير من كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة قطر".

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