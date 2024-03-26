شاهد رد فعل ياسمين صبري بعد رفض مشهور سعودي التصوير معها

الثلاثاء، 26-03-2024
11:50 ص
تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفنانة ياسمين صبري
تتجه نحو مشهور سناب شات السعودي عبدالرحمن المطيري
بعد رفضه التصوير معها.
وأبان الفيديو ياسمين وهي تقترب من المطيري وتعاتبه على ما يبدو بالنظرات والكلمات الغير واضحة، فيما أكتفى المطيري بالنظر إليها وهو خجول ويبتسم.
وسمع صوت موثق الفيديو يقول بينحرج، ثم مازحه بقوله: اخترت الدنيا، وسأله عن سبب توتره.
وكان مقطع فيديو آخر وثق لحظة رفض المطيري دعوة المذيع " نيشان" للتصوير مع ياسمين صبري
وزينب العلوان لعدم رغبته الاقتراب من النساء خلال إعلان لشركة عطور.