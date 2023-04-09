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شاهد خناقة بالأيدي بين معلمة وطالبة داخل الفصل لسبب صادم

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خناقة
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Teads
الأحد، 09-04-2023 01:05 م

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا وجدلا واسعا، وتظهر فيه طالبة بأحد المدارس العراقية، أثناء شجار باليد مع مديرتها بسبب هاتفها.
وحسب مقطع الفيديو الذي تصدر الكثر تفاعلا عربيا على فيسبوك، تصرخ الطالبة في وجه مديرتها وتمسك الهاتف بشدة لتأخذه، وفي المقابل مديرتها أيضًا تحاول التمسك بـ الهاتف، وتمنعها من الحصول عليه، لأن وجوده خلال ساعات تواجدها في المدرسة من المحذورات.
ودخلت الطالبة في حالة صراخ هستيري، و قالت لها "أعطيني التليفون لا تعصبيني عليكي أكثر"، وتركت المديرة الهاتف وهي في حالة صدمة لما بدر من هذه الطالبة، وانتهى الأمر مستنكرة "عم تصرخي وتتعصبي عليا".

وجاءت ردود الفعل على السوشيال ميديا مستنكرة لتصرف الطالبة مع مديرتها، وحسب مطالبة البعض بتطبيق اجراءات لعقاب الطالبة وترقية المعلمة ومكافئتها.



 

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