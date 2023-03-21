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بدولة عربية.. اشتباكات مسلحة مع تاجر مخدرات تنتهي بتفجير نفسه

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العراق
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الثلاثاء، 21-03-2023 01:42 م

 

أقدم تاجر للمخدرات على تفجير نفسه بعد اشتباكه مع قوات الأمن العراقية، في محافظة البصرة جنوب البلاد.

 

وقالت مصادر أمنية وفقا لوسائل إعلام محلية، إن "القوات الأمنية العراقية نفذت عملية مداهمة لمنزل أحد كبار تجار المخدرات في محافظة البصرة، وبعد محاصرة المنزل الكائن في منطقة الأصمعي وسط المحافظة، اشتبك التاجر مع القوات الأمنية لأكثر من ساعة".

 

وبينت المصادر أن "تاجر المخدرات استخدم أنواع الأسلحة خلال الاشتباكات، وبعد ذلك أقدم على تفجير نفسه بقنبلتين يدويتين، فيما لم تسفر الاشتباكات عن أي إصابات بشرية في صفوف القوات الأمنية".

 

وأضافت المصادر أن "القوات الأمنية دخلت إلى منزل تاجر المخدرات بعد تفجير نفسه، ووجدت المنزل خاليًا من أي أشخاص، فيما وجدت كميات كبيرة من المواد المخدرة المنوعة، إضافة إلى قطع سلاح مختلفة".

 

وأعلن مجلس القضاء العراقي، في وقت سابق، عن إتلاف أكبر كمية من المخدرات كانت مخزونة لدى العراق منذ عام 2009 ولغاية عام 2022، حيث بلغت ما يقارب 6 أطنان.

 

واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق، الذي أصبح ممرًا لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود.

 

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