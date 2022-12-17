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شاهد.. جماهير تونسية تعتدي على اللاعبين داخل الملعب

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جماهير تونسية
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السبت، 17-12-2022 09:49 م نسمه عبد الوهاب
اعتدت جماهير نادي الافريقي "الغاضبة" بسبب نتائج فريق كرة القدم، الجمعة، على لاعبي الفريق خلال الحصة التدريبية.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اجتياح بعض الأشخاص أرضية الملعب التدريبي والاعتداء على اللاعبين.
ويقبع الإفريقي بالمركز الأخير في المجموعة الثانية بالدوري المحلي برصيد نقطتين من أربع مباريات بعد هزيمة ثقيلة على أرضه 3-0 أمام اتحاد المنستيري.
وتخشى جماهير النادي أن يضطر الفريق إلى خوض مرحلة تفادي الهبوط للدرجة الثانية إذا استمرت النتائج السيئة.
وانتقد أسامة السلامي، رئيس قطاع كرة القدم بالنادي، لاعبي الفريق، قائلا في تصريحات إذاعية إنه يدعو جماهير الفريق إلى حضور التدريبات، معتبرا أن لها الحق في الانتقاد والتعبير عن الغضب.
لكن الجماهير التي حضرت التدريبات بملعب منير القبايلي تجاوزت الخطوط ولجأت للعنف.
وكانت جماهير النادي حاولت في وقت سابق، الاعتداء على اللاعبين وألحقت أضرارا جسيمة بحافلة الفريق خلال العودة من مدينة المنستير، حيث خسر الفريق أمام الاتحاد المنستيري بثلاثة أهداف دون رد.
وقال السلامي حينها، إن اللاعبين تكفلوا بإصلاح الحافلة عقب تعرضها لأضرار، مشيرا إلى أن اللاعبين هم المسؤولون عن غضب الجماهير بسبب سوء النتائج، وتكرار الهزائم في الدوري التونسي.


(@moradcha_king) December 16, 2022
 

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