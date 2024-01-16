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شاهد.. بيومي فؤاد ونجله على جهاز التنفس في المستشفى

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بيومي فؤاد
الثلاثاء، 16-01-2024 02:09 ص

 

تعرض الفنان بيومى فؤاد ونجله لوعكة صحية شديدة نقلا على أثرها إلى المستشفى حسبما أعلن نجل الفنان بيومى فؤاد.

وكان محمد بيومى فؤاد نشر مقطع فيديو من داخل المستشفى عبر حسابه بتطبيق انستجرام وظهر الثنائى وهما يخضعان لجلسة تنفس صناعى.

قررت دور العرض السينمائي رفع فيلم "كارت شحن" من شاشاتها، بطولة الفنان بيومي فؤاد، بعد أسبوعين فقط من عرضه، بسبب ضعف الإقبال الجماهيري وتذيله شباك التذاكر يوميًا منذ انطلاق عرضه.

 

إيرادات فيلم كارت شحن لبيومي فؤاد

حقق فيلم كارت شحن إيرادات 122 ألف جنيه فقط الأسبوع الماضي، مكتفيًا بإجمالي مليون و 26 ألف جنيه.

 

ابطال فيلم كارت شحن

تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك بيومي فؤاد بطولته الفنان محمد ثروت، ويتصدران بوستر العمل معًا، وإلى جانبهما الفنانة هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبدالمنعم، المطرب الشعبي أحمد شيبة، ومن ضيوف الشرف الفنانة فرح الزاهد، وحقق الفيلم إجماليا حتى الآن 103 آلاف جنيه إيرادات فقط في 5 أيام عرض.


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