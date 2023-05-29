شاهد.. الدكتور مجدي يعقوب يُقبل يد إليسا خلال الحفل الغنائي

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على تحية دكتور القلب الكبير مجدي يعقوب، الذي كان يجلس وسط حضور حفلها الخيري الذي أحيته في مصر.

وأحيت إليسا، حفل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب السنوي الثاني، الذي أقيم تحت شعار "ليلة من القلب" مساء السبت 27 مايو 2023.

وخلال الحفل، ذهبت المطربة اللبنانية للبروفيسور مجدي يعقوب وقدمت له التحية، فبادرها بتقبيل يدها لتقبله هي الأخرى.

وقالت إليسا، في كلمتها، إنها سعيدة بالمشاركة في هذا الحدث الخيري النبيل، وعبرت عن تقديرها لكل الأعمال التي يقوم بها الدكتور يعقوب لمساعدة المرضى.

وأضافت: "أحترم جداً المبادرات التي يسير بها الدكتور يعقوب والمراكز التي يقدم فيها خدمة الاستشفاء مجاناً للأطفال والناس، وأنا من كل قلبي جئت إلى مصر لإحياء هذه الحفلة الخيرية".

وتحدثت المطربة الشهيرة عن حبها لمصر، ومازحت الحضور بقولها إن المقربين منها يقولون إنها كانت "فرعونية صغيرة بالحياة السابقة".

ونظمت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب الحفل بهدف جمع التبرعات لدعم مجال الرعاية الصحية لمرضى القلب، عبر استخدام عائدات الحفل لتوفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وتوفير الدعم للأبحاث المتعلقة بهذا المجال الحيوي.

وقدمت المطربة اللبنانية أداء استثنائيا خلال الحفل الذي حضره العديد من النجوم، وسط تفاعل الجمهور مع أغنياتها والتقاط صور معها.