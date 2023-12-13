شاهد.. أول ظهور لـ سما المصري بعد خروجها من السجن

الأربعاء، 13-12-2023
11:15 ص
أدلت سما المصري
بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية ، ونشرت فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .
وكتبت سما المصري
على الفيديو معلقة: من انتخابات الرئاسه المصريه اليوم الثلاثاء.. انتظروا فيديوهات من انتخابي اليوم علي قناتي علي اليوتيوب".
و كشفت مصادر خلال الأيام الماضية، أن سما المصري
تجري الأن اجراءات الأفراج عنها، وذلك بعد انتهاء فترة حبسها عامين في اتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، وأيضا حكم حبس عام في التعدي على تقاليد وقيم المجتمع المصري، وحكما ثالثا بالحبس 6 أشهر في دعوى اتهام ريهام سعيد لها بالسب والقذف.