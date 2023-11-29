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خروج سما المصري من السجن : "حياتي اتدمرت حرام عليكم"

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سما المصري
الأربعاء، 29-11-2023 12:07 م


أنهت الراقصة سما المصري فترة عقوبتها بالسجن سنتين، وأفرجت السلطات الأمنية عنها، أول أمس الإثنين.
وذكرت وسائل أن سما المصري غادرت مقر السجن بعد قضاء مدة عقوبتها بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه.
كما نفذت الراقصة حكم الحبس 6 أشهر لإدانتها بسبّ وقذف مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد، وكانت النيابة العامة نسبت لها "ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام".
وفي سبتمبر 2020، قضت المحكمة بتعديل حكم سجن سما المصري إلى سنتين بدلا من 3 سنوات في قضية "التحريض على الفسق والفجور".
وشمل حكم المحكمة الاقتصادية الإبقاء على مبلغ الغرامة البالغ 300 ألف جنيه؛ لإدانتها بالتحريض على الفسق، وانهارت سما المصري داخل قفص الاتهام قائلة: "حياتي اتدمرت حرام عليكم".

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