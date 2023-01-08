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شاهد أول رد من الرئيس على بيع قناة السويس

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الرئيس السيسي
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الأحد، 08-01-2023 12:20 م

رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بشأن بيع قناة السويس.

وقال الرئيس خلال خلال كلمة له في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد: "في ناس بتقول خلي بالكوا قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه، خلي بالكوا هيبيعوا حاجات منعرفش إيه".

وأضاف: "لو هنعمل حاجة هنعلن عنها مش هنخبي عليكم حاجة، وزي ما أنا بتكلم معاكوا على طول هتكلم وهقول".

وتابع السيسي: "أنا شايف الناس في مصر قلقانة وخايفة، مش هقول إن ده مش مبرر، لكن إحنا مش بنخبي عليكم حاجة، أنا في كل مناسبة بتكلم، فمتديش ودنك لحد أقل ما فيه إنه غير مسؤول".

وقال السيسي ردًا على الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عن بيع قناة السويس بعد إقرار مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق قناة السويس، والذى أحيل لمجلس النواب المصري: "في ناس بتقول خلي بالكوا قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه، خلي بالكوا هيبيعوا حاجات منعرفش إيه، لو هنعمل حاجة هنعلن عنها مش هنخبي، وزي ما أنا بتكلم معاكوا هقول.. وبعدين هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟!".

 

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