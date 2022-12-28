شاهد.. بكاء الرئيس السيسي تأثرًا بكلمة أشرف عبدالباقي





وجه الفنان أشرف عبد الباقي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته للأطفال ذوي الهمم، قائلا: "الرئيس السيسي هو أحسن صاحب لمشاورته على القادرين باختلاف".

وبكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأثرا بحديث الفنان أشرف عبد الباقي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذوي الهمم، خلال احتفالية “قادرون باختلاف”: “دايما بفكر في لقاء ربنا.. وفي اليوم ده انتوا اللي هتدخلونا الجنة.. الخوف على مصر على طول دائم، خاصة في الفترة من 2011 لـ 2014 وفي الوقت اللي حصل فيه موجة كبيرة من الإرهاب وتفجيرات الكنائس والمساجد ومديريات الأمن”، متابعًا:"كل اللي كان بيشوف مصر في الوقت ده كان بيقول خلاص كده.. مش عايز أفتكر الذكريات دي بس عايزين نخلي بالنا".

وأضاف “السيسي”، في فقرة “اسأل الرئيس” ضمن النسخة الرابعة من احتفالية “قادرون باختلاف": "كل مصري دفع ثمن كبير أوي عشان البلد دي تبقى بالهدوء ده والسلام ده"، موجهًا رسالة للمصريين: “حافظوا على اللي ربنا وقف معانا فيه”.