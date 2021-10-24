شاب يسحل ممرضة داخل المستشفى وينهال عليها بالركلات (فيديو)
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Native
الأحد، 24-10-202104:00 م
احدث مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ضجة كبيرة،
أظهر تعدي شاب على ممرضة بالركلات والسحل داخل إحدى المستشفيات المغربية.
وفي المقطع يظهر الشاب وهو يسحل الممرضة من شعرها ويسقطها أرضًا موجهًا
إليها اللكمات والركلات المبرحة.
فيما وقف أحد الأشخاص يحاول إنقاذ الممرضة من الاعتداء الوحشي وهي تستغيث
على الأرض.
وقع الحادث داخل جناح العزل الخاص بمصابي فيروس كورونا في مستشفى الحسن
الثاني في الداخلة بـ المغرب.
وأثار المقطع صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن حالة الممرضة
التي تم نقلها بعد الحادث وهي في حالة حرجة إلى قسم الطوارئ في نفس المستشفى.