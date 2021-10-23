الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي

الهلال الأحمر المصري يستضيف الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال إفريقيا

الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال إفريقيا
الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال إفريقيا
Native
السبت، 23-10-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
استضاف  الهلال الأحمر المصري  برعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج  نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال إفريقيا ،وذلك بالتعاون مع  الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وحضر الاجتماع بالقاهرة بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري  كل من  قادة جمعيات الهلال الأحمر بليبيا والجزائر، بينما شارك عبر الإنترنت كلا من قادة جمعيات الهلال الأحمر بتونس والمغرب، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وافتتح الاجتماع بكلمة من السيد/ فرانشيسكو روكا ،رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على مستوى العالم  ، وتضمن الاجتماع التعاون الخماسي ما بين الدول في المجالات المختلفة التي تعمل فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لخدمة الإنسانية وأهمها التغيرات المناخية وحشد الجهود لمواجهتها، بالإضافة إلي تبادل الخبرات فى ملف الهجرة والذي يعد من الملفات حديثة العصر ،حيث إن هذه الدول أما مصدرة للهجرة أو دول عبور وتقوم الجمعيات الوطنية بتقديم الدعم للمهاجرين واللاجئين في هذه الدول وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والخدمات الصحية المختلفة.
و تطرق الاجتماع لوضع إطار ممنهج لتنمية قدرات هذه الجمعيات الوطنية للقيام بدورها كجهاز مساعد لحكوماتها خاصة فى أوقات الأزمات والكوارث ،وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجال العمل الإنساني المبتكر والتحول الرقمي و إشراك الشباب وتنمية قدرات المتطوعين.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

108

مدحت العدل يفجر مفاجأة بشأن رفض أسرة نجل «عبدالمطلب» استلام جثمانه

ارشيفية

التضامن تعلن عن موعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر

المنتدى السنوى "قمة الفتيات"

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد المنتدى السنوى "قمة الفتيات"

وزيرة التضامن

القباج تطلق حملة التضامن «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» من محافظة بني سويف مع"مؤسسة حياة كريمة"

19_2021-637685163424783076-478

بعد تكليفها.. ما لا تعرفه عن نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية