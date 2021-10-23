الهلال الأحمر المصري يستضيف الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال إفريقيا

السبت، 23-10-2021
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
استضاف الهلال الأحمر
المصري برعاية وزيرة التضامن
الاجتماعى، نيفين القباج نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر
المصري الاجتماع الأول
لجمعيات الهلال الأحمر
بدول شمال إفريقيا ،وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب
الأحمر والهلال الأحمر
.
وحضر الاجتماع بالقاهرة بالإضافة إلى الهلال الأحمر
المصري
كل من قادة جمعيات الهلال الأحمر
بليبيا والجزائر، بينما شارك عبر الإنترنت كلا
من قادة جمعيات الهلال الأحمر
بتونس
والمغرب،
حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وافتتح الاجتماع بكلمة من السيد/ فرانشيسكو روكا ،رئيس الاتحاد
الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر
على مستوى العالم ، وتضمن الاجتماع التعاون
الخماسي ما بين الدول في المجالات المختلفة التي تعمل فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال
الأحمر لخدمة الإنسانية وأهمها التغيرات المناخية وحشد الجهود لمواجهتها، بالإضافة
إلي تبادل الخبرات فى ملف الهجرة والذي يعد من الملفات حديثة العصر ،حيث إن هذه الدول
أما مصدرة للهجرة أو دول عبور وتقوم الجمعيات الوطنية بتقديم الدعم للمهاجرين واللاجئين
في هذه الدول وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والخدمات الصحية المختلفة.
و تطرق الاجتماع لوضع إطار ممنهج لتنمية قدرات هذه الجمعيات
الوطنية للقيام بدورها كجهاز مساعد لحكوماتها خاصة فى أوقات الأزمات والكوارث ،وتبادل
الخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجال العمل الإنساني المبتكر والتحول الرقمي و إشراك
الشباب وتنمية قدرات المتطوعين.