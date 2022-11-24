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سيول تغرق شوارع جدة وتعليق العمل بجميع المدارس (فيديو)

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سيول تغرق شوارع جدة وتعليق العمل بجميع المدارس (فيديو)

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امطار جدة
Native
Teads
الخميس، 24-11-2022 10:29 ص



وثق مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بالسعودية، بالسباحة في المياه التي أغرقت الشوارع في جدة.

ويظهر الفيديو الشخص وهو يسبح وكأنه في "بحر" بينما يقف عدد من الأشخاص فوق "الجسر" ويشاهدون ما يحدث.
وتم توثيق الفيديو من جانب أحد الأشخاص الذي يقف فوق الجسر وهو يناشد سرعة إنقاذ الرجل الذي في الأسفل والذي يبدو عليه أنه يجيد السباحة.
وهطلت أمطار غزيرة على عدة مناطق من بينها جدة ووصلت إلى حد السيول فيما طالب "الدفاع المدني" باتخاذ كل الاحتياطات لضمان عدم تعرض أحد المواطنين للخطر.
وأعلنت إدارة تعليم جدة، عن تعليق الدراسة اليوم الخميس 30 / 4 / 1444 هـ في جميع مدارس جدة و رابغ وخليص.

وقالت الإدارة إن التعليق جاء "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة ليوم الخميس 30 / 4 / 1444هـ، وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات".

كما أعلنت أيضًا ‏تأجيل اختبارات يوم الخميس 30 / 4 / 144 هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، على أن يتم إجراء الاختبارات يوم الخميس 14 / 5 / 1444 هـ من الفصل الدراسي الثاني، وتؤدى ضمن اليوم الدراسي.
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