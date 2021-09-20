سيارة «مسكونة».. كاميرا مراقبة توثق فيديو يثير الرعب في السعودية

الإثنين، 20-09-2021
06:29 م
حالة من الرعب
والصدمة سيطرت على العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية
السعودية
، بعد نشر أحد الأشخاص فيديو وثقته كاميرا مراقبة لسيارة
"مسكونة" تسير ليلًا دون سائق.
ويظهر في الفيديو
لحظة تحرك سيارة “بيضاء اللون”، للخلف والأمام، رغم عدم وجود أي شخص بداخلها، حسبما نشر موقع المرصد السعودي.
وأظهر مقطع الفيديو،
وقوف السيارة في أحد الشوارع العامة، ولكنها تحركت بشكل مفاجئ، للخلف حتى وصلت إلى
نهاية الطريق، واعترضت قائدي المركبات.
وعادت السيارة مرة
أخرى إلى مكانها الأول، وواصلت تحركها إلى الأمام لتصطدم بأحد المحلات، بدون أن يقودها
أي شخص، حسبما أبان مقطع الفيديو.
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