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سوهاج.. وضع كاميرا مراقبة لزوجته في غرفة النوم فاكتشف الصدمة

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الثلاثاء، 04-01-2022 03:18 م

ألقت قوات الشرطة القبض على سيدة وعشيقها متلبسين بالخيانة الزوجية   في إحدى قرى مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بعد ان وضع لها الزوج كاميرات مراقبة في غرفة النوم .
خلال التحقيقات تبين أن الزوج قام بوضع كاميرا المراقبة داخل الشقة دون علم زوجته، بعد أن شك في سلوكها، وعقب دخول المتهم الثاني في الواقعة ويُدعى “ب. م. ع - 42 عامًا - زميل الزوجة”، كما تبين من خلال كاميرا المراقبة.
تم التحفظ على المتهمين، عقب ضبطهما وإثبات حالة التلبس بمعرفة قوات الشرطة، وعدد من الجيران شهود عيان الواقعة.
وقررت جهات التحقيق حبس الزوجة وعشيقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تتم إحالتهما إلى محكمة الجنح لتقضي بحبسهما عامين.
 

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