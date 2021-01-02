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شمس الكويتية تهاجم شيرين وتصفها بكلمات مُهينة

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شيرين وشمس
 
السبت، 02-01-2021 03:06 م المصريون

شنت الفنانة شمس الكويتية، هجومًا حادًا الفنانة شيرين عبد الوهاب، واصفة إياها بأنها «جاهلة ولا وعي لديها».
وجاء هجوم شمس على شيرين، ردًا على تصريحات الأخيرة في وقت سابق بشأن النساء "العانس"، وحديثها حول طاعة المرأة للرجل.
وعلقت شمس بالقول : "لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج".
وتابعت : "أغلب الفنانات ليس لديهنّ ثقافة لدرجة خلو الناس تفهم إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد".
وأضافت شمس: "الفنانة شيرين ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس".

 

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