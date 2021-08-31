الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:17 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة

ADS
 

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

blobid1629589968161
ا
Native
الثلاثاء، 31-08-2021 09:35 م

طالبت الفنانة سمية الخشاب، بإجراء فحص واختبار لكافة الأشخاص الذين يقدمون على الزواج ومؤهلاتهم لتربية الأولاد، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت الخشاب قائلة :"انا بطالب برخصة وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم".
وأثار منشور سمية الخشاب الجدل بين متابعيها ما بين مؤيد، وساخر من هذا الاقتراح.
 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

محمد-بن-سلمان-2-799x599

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

أخبار متعلقة

202007240710371037

هل تقصد سمية الخشاب؟.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل: مصممة تتهزأ

15220513431629746910

سمية الخشاب تنشر صورة جريئة أثارت ضجة ثم تحذفها وأشرف زكي يهدد بشطبها

Capture

سمية الخشاب تثير الجدل بصورة غريبة ردًا على زواج أحمد سعد