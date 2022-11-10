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سمية الخشاب تهاجم شيرين بتغريدة نارية: فعلا عايزة تتعالجي

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سمية الخشاب تهاجم شيرين بتغريدة نارية: فعلا عايزة تتعالجي

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سمية الخشاب وشيرين
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الخميس، 10-11-2022 11:34 ص

نشرت الفنانة سمية الخشاب تغريدة نارية تهاجم فيها الفنانة شيرين بشكل غير مباشر، حيث تحدثت عن من يتخلى عن أهله من أجل الآخرين، وهو ما اعتبره البعض رسالة للنجمة شيرين عبدالوهاب.

وقالت سمية الخشاب عبر حسابها بموقع تويتر: "اللي يخسر أي حد من أهله عشان أي حاجة في الدنيا يبقى فعلا إنسان محتاج علاج".
ورأى البعض في تلك التغريدة تلميحا إلى شيرين عبدالوهاب، التي شنت، هجوما عنيفا ضد شقيقها محمد وقررت رفع قضية ضده، على خلفية إقدامه على إدخالها عنوة إلى مستشفى نفسي للعلاج من إدمان المخدرات.
وقالت شيرين، بحسب بيان نشره محاميها ياسر قنطوش عبر صفحته بموقع فيسبوك، إنها "تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص".

وأضاف البيان أن "ذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهاما صريحا بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب".



واختتمت شيرين بيانها بالتأكيد على أنها "خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص، واستقلت معه سيارته وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك"، وذلك في نفي غير مباشر لما تردد عن خروجها من المستشفى بصحبة طليقها الفنان حسام حبيب.
 

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