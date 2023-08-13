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سقط أثناء إمامة المصلين.. أول ظهور لـ ماهر المعيقلي بعد الوعكة الصحية

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ماهر المعيقلي
الأحد، 13-08-2023 12:27 ص

 

 

أكدت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين في السعودية أن إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي بتمام الصحة والعافية، وذلك خلال زيارتها له في منزله.

 

وظهر الشيخ ماهر المعيقلي في أحدث الصور التي نشرتها الوكالة بصحبة الزوار الذين يطمئنون على صحته.

وتعرض خطيب وإمام صلاة الجمعة في المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول صلاة الجمعة ولم يستطع إتمام الصلاة.

 

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالحرمين نشر على الموقع الرسمي، أتم رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس الصلاة.

 

وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه: "خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة".

 

وقالت الرئاسة إن السديس الذي تم تعيينه بأمر ملكي رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برتبة وزير، أتم الصلاة بعد ذلك لأن "المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به".

 

وكان مقطع فيديو من الحرم المكي الشريف أظهر عجز خطيب وإمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي عن إكمال صلاة الجمعة.



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