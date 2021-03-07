الأحد، 07-03-2021
09:44 ص
فتحي مجدي
فجرت صورة قارب يبدو أنه معلق في الهواء، ضجة واسعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تباينت التفسيرات حولها.
وقال ديفيد موريس، الذي التقط الصورة قبالة ساحل فالماوث
بمقاطعة كورنوال
، جنوب غربي إنجلترا، إن مشهد القارب الذي بدا وكأنه معلق في السماء جعله "مرتبكًا للغاية".
كما تم الإبلاغ عن رؤية سفن أخرى تطفو فوق الماء في ديفون واسكتلندا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما أصاب الكثيرين بالحيرة.
إلا أن هناك تفسيرًا وراء ذلك، حيث يتعلق الأمر بظاهرة "فاتا مورجانا"، التي تحدث عندما تسخن الشمس الغلاف الجوي المحيط بالبحر، وتؤدي إلى حدوث تشوه في شكل الأجسام المشاهدة، بحيث يصعب تمييزها.
وقال ديفيد برين، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "الهوة كانت بسبب طبقة من الهواء البارد قادمة من البحر والهواء الدافئ فوقها".
وأضاف: "نظرًا لأن الهواء البارد أكثر كثافة من الهواء الدافئ، فإنه يعمل على انحناء الضوء نحو عيون شخص يقف على الأرض أو على الساحل، ويغير شكل الجسم البعيد".
واكتشف كولين ماكالوم "سفينة عائمة كبيرة" قبالة سواحل بانف في أبردينشاير، وهو ما أصابه بالذهول.
وقال لصحيفة "ذا صن": "عندما رأيت القارب لأول مرة، كان علي أن أقوم بعمل مزدوج لأنني اعتقدت بصدق أنه كان يطفو".
وتابع: "ومع ذلك، بعد مزيد من الفحص، لاحظت أنه كان في الواقع مجرد خداع بصري رائع."
ويُعتقد أن السراب يفسر أسطورة الرجل الهولندي الطائر، "سفينة الأشباح" العائمة من القرن السابع عشر والتي حُكم عليها بالإبحار إلى الأبد.