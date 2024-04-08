سعاد صالح: اليهود والنصارى سيدخلون الجنة.. مش معقول مجدي يعقوب يدخل النار

الإثنين، 08-04-2024
11:52 ص
وجهت الإعلامية أميرة بدر سؤالا للداعية الدكتورة سعاد صالح
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال استضافتها في برنامج "أسرار" كان نصه : "الدكتور علي جمعة
مفتي الجمهورية السابق، قال إن غير المسلمين سيدخلون الجنة
ما تعليقك؟".
وقالت الدكتورة سعاد صالح
: "النصارى وأهل الكتاب والمسلمين سيدخلون الجنة
، كل من آمن بالله واليوم الآخر، وأنا أوافق علي جمعة
في رأيه".
وأضافت: "الدكتور مجدي يعقوب وما قدمه للفقراء المسلمين، هذا الشخص معقول ربنا يظلمه ويدخله النار؟ ربنا عادل.. سواء مسلمين مسيحين يهود المؤمنين منهم سيدخلون الجنة
، الجنة
ليست للمسلمين فقط".