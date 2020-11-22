سر غضب عادل إمام من الفنانة عزة بهاء

الأحد، 22-11-2020
08:35 ص
خلود عادل
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عزة بهاء
رقم 52 حيث أنها من مواليد 22 / 11 عام 1968 .
تزوجت عزة بهاء
من رجل الأعمال خالد بركات - طليق الفنانة نيللي - وأنجبت منه ابنهما أدهم ثم انفصلا ولم تتزوج مرة أخرى .
حكت عزة بهاء
عن طريقة دخولها عالم الفن مؤكدة أن هذا حدث عام 1993 حيث اعتذرت فنانة شهيرة عن مسرحية الواد سيد الشغال
ليتم ترشيحها بدلا منها.
وتابعت: كنت في السنة النهائية من معهد الفنون المسرحية وهو ما منعني من أداء المسرحية أثناء عرضها بأمريكا ولذلك غضب مني الزعيم عادل إمام
.