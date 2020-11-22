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سر غضب عادل إمام من الفنانة عزة بهاء

عادل إمام
سر غضب عادل إمام من الفنانة عزة بهاء
 
الأحد، 22-11-2020 08:35 ص خلود عادل
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عزة بهاء رقم 52 حيث أنها من مواليد 22 / 11 عام 1968 .

تزوجت عزة بهاء من رجل الأعمال خالد بركات - طليق الفنانة نيللي - وأنجبت منه ابنهما أدهم ثم انفصلا ولم تتزوج مرة أخرى .

حكت عزة بهاء عن طريقة دخولها عالم الفن مؤكدة أن هذا حدث عام 1993 حيث اعتذرت فنانة شهيرة عن مسرحية الواد سيد الشغال ليتم ترشيحها بدلا منها.

وتابعت: كنت في السنة النهائية من معهد الفنون المسرحية وهو ما منعني من أداء المسرحية أثناء عرضها بأمريكا ولذلك غضب مني الزعيم عادل إمام.
 

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