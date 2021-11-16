سر ظهور سيف الإسلام القذافي بنفس ملابس والده

الثلاثاء، 16-11-2021
02:10 م
فاجأ سيف الإسلام القذافي
العديد الجميع بظهوره يرتدي نفس ملابس والده
الراحل أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وكان سيف يرتدي في زي باللون البني “التقليدي” الذي كان يرتديه والده مذكراً
الملايين بآخر خطاب ألقاه والده العقيد معمر القذافي، قبل أكثر من 10 سنوات متوعدا
ومهددا.
وبحسب وكالة رويترز، قال محللون إن نجل القذافي الذي لم يشاهد علنا لنحو 10
سنوات، تعمد استغلال حنين البعض من أهل الشرق الليبي لما قبل انتفاضة 2011. وهو ما
يفسر ظهوره بهذا الشكل.
وذكرت الوكالة أن سيف الإسلام نفسه ألمح سابقا لاستراتيجيته في التعامل مع
“الجماهير” في مقابلته الشهيرة مع صحيفة نيويورك تايمز في يوليو الماضي فهو تعمد
وتقصد يومها لف صورته بحالة من الغموض، لذا لم يسمح للصحفي الذي قابله حينها في
مدينة الزنتان بأخذ صورة واضحة له، وأصر على تغطية جزء من وجهه بغطاء.