الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهز دولة عربية.. يغرس سكينًا في ظهر مؤذن لانزعاجه من صوت الآذان

أول صور لمرتكب تفجير «ليفربول» والكشف عن جنسيته العربية

سر ظهور سيف الإسلام القذافي بنفس ملابس والده

شاهد.. عروسان يدخلان حفل زفافهما في صندوق لودر فوقعت الكارثة

قدرة تدميرية عالية.. الري تعلن السيطرة على كارثة محققة

شمس الكويتية : اللى تركني بيحلم يلمس جسمي تاني

شاهد رد فعل إمام مسجد بعد الحكم عليه بالمؤبد لهتك عرض طفلة

شوبير يعلن أول الراحلين عن الأهلي لطلائع الجيش

مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

رسميًا.. عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الخميس

ADS
 

سر ظهور سيف الإسلام القذافي بنفس ملابس والده

1637044871_غموض-وتلاعب-بالجماهير-هذا-سر-ظهور-القذافي-بحلة-أبيه-168x126
سيف الاسلام القذافي
Native
الثلاثاء، 16-11-2021 02:10 م

فاجأ سيف الإسلام القذافي العديد الجميع بظهوره يرتدي نفس ملابس والده الراحل أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد.
وكان سيف يرتدي في زي باللون البني “التقليدي” الذي كان يرتديه والده مذكراً الملايين بآخر خطاب ألقاه والده العقيد معمر القذافي، قبل أكثر من 10 سنوات متوعدا ومهددا.
وبحسب وكالة رويترز، قال محللون إن نجل القذافي الذي لم يشاهد علنا لنحو 10 سنوات، تعمد استغلال حنين البعض من أهل الشرق الليبي لما قبل انتفاضة 2011. وهو ما يفسر ظهوره بهذا الشكل.
وذكرت الوكالة أن سيف الإسلام نفسه ألمح سابقا لاستراتيجيته في التعامل مع “الجماهير” في مقابلته الشهيرة مع صحيفة نيويورك تايمز في يوليو الماضي فهو تعمد وتقصد يومها لف صورته بحالة من الغموض، لذا لم يسمح للصحفي الذي قابله حينها في مدينة الزنتان بأخذ صورة واضحة له، وأصر على تغطية جزء من وجهه بغطاء.



 

إقرأ ايضا

ff3d848e79970dd0c790d56b4e3c7083

تهز دولة عربية.. يغرس سكينًا في ظهر مؤذن لانزعاجه من صوت الآذان

2

أول صور لمرتكب تفجير «ليفربول» والكشف عن جنسيته العربية

1501843_0

شاهد.. عروسان يدخلان حفل زفافهما في صندوق لودر فوقعت الكارثة

أخبار متعلقة

6190da1342360435d603faa5

نجل «القذافي» يترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية (فيديو)