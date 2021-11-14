نجل «القذافي» يترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية (فيديو)

الأحد، 14-11-2021
12:32 م
تقدم سيف الإسلام القذافي
، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر
القذافي، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
، اليوم الأحد، والمقرر إجراؤها
في البلاد في ديسمبر القادم.
وحسب "روسيا اليوم"، فإن سيف الإسلام القذافي
قدم
أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي
ليبيا
.
كما أكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
لوكالة
"رويترز" تسجيل سيف الإسلام القذافي
كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من نوفمبر
الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية
والنيابية القادمة.
وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر،
فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.