هل النقاب يُغني عن ارتداء الكمامة؟ إليكم الإجابة

السبت، 28-11-2020
03:19 م
المصريون
النساء المنتقبات لا يرتدين الكمامة
للوقاية من انتقال
فيروس كورونا
، ويسود الاعتقاد بينهن أن النقاب
يعد بديلًا عن ارتداء الكمامة
.
وفي هذا الشأن وجهت المستشارة وأستاذة طب النساء والولادة
السعودية، الدكتورة مها النمر، نصائح لارتداء الكمامة
بشكل صحيح، للوقاية من العدوى
بفيروس كورونا
.
وقالت الدكتورة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل
الاجتماعي "تويتر" إن الكمامة
يجب أن تغطي الأنف والفم معا، موضحة:
"إذا رأيت الشخص أمامك كاشفا الأنف أو الفم، عليك أن تنبهه بلطف أن يضعها بالصورة
الصحيحة لحماية الجميع".
وأشارت إلى أن النقاب
لا يغني عن الكمامة
، مؤكدة: "حتى
مع النقاب
نحتاج كمامة
".