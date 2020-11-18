سبب صادم وراء ذبح شاب لأمه وأخيه في حدائق الأهرام

الأربعاء، 18-11-2020
06:07 م
محمد فضل - متابعات
كشف الشاب المتهم بارتكاب «مذبح
ة الأهرام
» والتي وقعت في
منطقة حدائق الأهرام
بالجيزة، عن السبب الذي دفعه لقتل شقيقه
وذبح
والدته، وإصابة زوج
أخته.
وأثبتت مناظرة النيابة للجثث وفاة كل من شقيق المتهم، طالب
جامعي، بطعنتين بالبطن، ووالدة المتهم، ربة منزل، 59 سنة، بطعنة بالرقبة لقيت مصرعها
على إثرها.
وأظهرت معاينة النيابة إصابة زوج شقيقته، مهندس، 28 سنة،
بجروح قطعية بالظهر، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وما زالت التحقيقات مستمرة.
وقال المتهم، خلال اعترافاته أمام النيابة، إن شقيقه
الأكبر
لم يحترمه أمام أمه
وشقيقه
وشقيقته الصغرى وزوجها، وحاول إهانته أمامهم جميعا.
وأضاف: “أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين أخيه وأخته
تدخل للفض بينهما، وفوجئ بشقيقه
يتعدى عليه بالضرب ويهينه، وتبادلا الضرب”.
وأشار المتهم إلى أنه “دخل إلى المطبخ، وأحضر السكين وقتل
شقيقه
دون وعي، وبعدها سمع صرخات والدته والتي حاولت أخذ السكين منه، فقام بذبح
ها من
رقبتها”.
وختم الطالب المتهم بالمذبح
ة الأسرية، أنه طعن زوج شقيقته
في ظهره عندما حاول الإمساك به، وكان الزوج يردد “أنت مجنون قتلت أمك وأخوك”.