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ساويرس يعلق على واقعة حرق المصحف الشريف

229682
ساويرس
Native
Teads
الإثنين، 23-01-2023 12:33 م

 

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، ضرورة احترام كل الأديان على اختلافها، واصفًا واقعة حرق المصحف في السويد بأنَّه "لا يرضى عنها أحد".

 

جاء ذلك في تويتة له على "تويتر" ردًا على تعليق أحد متابعيه بـ"يعنى لم نسمع أي تعليق لك على حرق المصحف الشريف فى السويد.. ماذا لو فعلها مسلم فى بلد مسلم؟"

 

وأحرق السياسي اليميني راسموس بالودان نسخة من المصحف في أثناء تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم أمس السبت، الأمر الذي دفع دول عربية وإسلامية لإدانة هذا الموقف، ووصفته منظمة التعاون الإسلامي بأن هذه الخطوة عمل استفزازي يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة.

 

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