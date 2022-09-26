سافر للعمل في الخليج وعندما عاد فجأة وجد زوجته حامل من صديقه والنهاية صادمة

الإثنين، 26-09-2022
09:11 ص
تزوج الشاب من
أجل الاستقرار وبعد فترة قصيرة من الزواج حملت زوجة
ه وأنجبت له طفلة، لكن كأي
زوجين كانت تقع خلافات بينهما وكان يتدخل صديق
ه وهو جارهما ليصلح بينهما.
مع ضغوط أعباء
الحياة قرر الزوج السفر إلى إحدى الدول الخليج
ية ليوفر لزوجة
ه وطفلته متطلباتهما،وظل
الزوج بعد أشهر من وضع زوجة
ه لطفلته يرعاهما إلى أن جاءته تأشيرة السفر التي طالما
كان يحلم بها، وقرر أن يشد رحاله لكي يبدأ تأمين حياة أسرته الصغيرة، ولكن زوجة
ه انساقت
وراء شهواتها ودخلت في علاقة غير شرعية مع جارها حتي حملت منه.
قبل أن تضع الزوجة
الصغير، كان زوجها قد قرر أن يفاجئها ويعود بعد 10 أشهر غياب عنها، بما اغتنمه من أموال
حتى يلبي احتياجاتها هي وطفلته التي لم يراها إلا أشهر معدودة منذ ولادتها، ولكن حينما
عاد وجد الزوجة
على وشك أن تضع حملها.
مشهد لم يتخيل
الزوج أن يوضع فيه طيلة حياته، ولكنه هو الوحيد الذي كان لا يعلم حقيقة زوجة
ه التي يعرف عنها الجيران بعلاقتها مع أحدهما، رد
فعل عنيف اتخذه الزوج تجاهها ولكنها بررت فعلتها بأن جارها الذي كان يتدخل للصلح بينهما
أقدم على الاعتداء عليها أثناء غيابه.
طعنتان تلقاهما
الزوج في قلبه من زوجة
ه التي أمنها على عرضه وصديق
ه الذي آمنه على الأخيرة، وحينما
سألها لماذا لم تخبره بما حدث وحاولت إجهاض نفسها ولكنها بررت ذلك بخوفها عليه، فلم
يقتنع بما روت وسارع إلى الاتصال بشرطة النجدة بمديرية أمن الدقهلية، محررا محضر ضدهما
مطالبا بأخذ حقه منهما.
وبالفعل حرر الزوج
محضر للمتهمين ومحضر زنا لزوجة
ه التي ما زالت على ذمته، مؤكدا على عدم طلاقها إلا بعد
أن تضع حملها ويفصل الطب الشرعي بأن هذا الصغير ليس من صلبه وبعدها يتم اتخاذ كافة
اللازم ضدها.