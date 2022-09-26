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سافر للعمل في الخليج وعندما عاد فجأة وجد زوجته حامل من صديقه والنهاية صادمة

190712050711890_نفسية-الزوجة-بعد-الخيانة
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 26-09-2022 09:11 ص
تزوج الشاب من أجل الاستقرار وبعد فترة قصيرة من الزواج حملت زوجةه وأنجبت له طفلة، لكن كأي زوجين كانت تقع خلافات بينهما وكان يتدخل صديقه وهو جارهما ليصلح بينهما.
مع ضغوط أعباء الحياة قرر الزوج السفر إلى إحدى الدول الخليجية ليوفر لزوجةه وطفلته متطلباتهما،وظل الزوج بعد أشهر من وضع زوجةه لطفلته يرعاهما إلى أن جاءته تأشيرة السفر التي طالما كان يحلم بها، وقرر أن يشد رحاله لكي يبدأ تأمين حياة أسرته الصغيرة، ولكن زوجةه انساقت وراء شهواتها ودخلت في علاقة غير شرعية مع جارها حتي حملت منه.
قبل أن تضع الزوجة الصغير، كان زوجها قد قرر أن يفاجئها ويعود بعد 10 أشهر غياب عنها، بما اغتنمه من أموال حتى يلبي احتياجاتها هي وطفلته التي لم يراها إلا أشهر معدودة منذ ولادتها، ولكن حينما عاد وجد الزوجة على وشك أن تضع حملها.

مشهد لم يتخيل الزوج أن يوضع فيه طيلة حياته، ولكنه هو الوحيد الذي كان لا يعلم حقيقة زوجةه  التي يعرف عنها الجيران بعلاقتها مع أحدهما، رد فعل عنيف اتخذه الزوج تجاهها ولكنها بررت فعلتها بأن جارها الذي كان يتدخل للصلح بينهما أقدم على الاعتداء عليها أثناء غيابه.
طعنتان تلقاهما الزوج في قلبه من زوجةه التي أمنها على عرضه وصديقه الذي آمنه على الأخيرة، وحينما سألها لماذا لم تخبره بما حدث وحاولت إجهاض نفسها ولكنها بررت ذلك بخوفها عليه، فلم يقتنع بما روت وسارع إلى الاتصال بشرطة النجدة بمديرية أمن الدقهلية، محررا محضر ضدهما مطالبا بأخذ حقه منهما.

وبالفعل حرر الزوج محضر للمتهمين ومحضر زنا لزوجةه التي ما زالت على ذمته، مؤكدا على عدم طلاقها إلا بعد أن تضع حملها ويفصل الطب الشرعي بأن هذا الصغير ليس من صلبه وبعدها يتم اتخاذ كافة اللازم ضدها.
 

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