سائح عربي يتحرش بـ فرح الزاهد داخل فندق والشرطة تتدخل

الخميس، 05-08-2021
03:30 م
كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد
، شقيقة هنا الزاهد، عن
تفاصيل واقعة تحرش سائح عربي
بها داخل أحد الفنادق، الأمر الذي دفعها للاستنجاد
بالشرطة
وصدور قرار بمنعه من دخول فنادق القاهرة.
جاء ذلك خلال حلولها ضيفة على وائل منصور ومنة عامر في برنامج
“عيشها بإنرجي” على محطة راديو إنرجي 92.1، ضمن سلسلة استضافة النجوم الصاعدة التي
تحرص عليها المحطة.
وتحدثت فرح الزاهد
في عيشها بإنرجي عن دورها في مسلسل الطاووس
الذي حقق نجاحا ملحوظا، وأشارت إلى أن كل مشاهد الشخصية كانت صعبة ومليئة بالعواطف
وتحتاج إلى قدرات تمثيلية قوية.
وأوضحت فرح الزاهد
، أن شخصية المسلسل كان اسمها نور، لكن
المخرج رؤوف عبد العزيز قرر تغيير اسمها إلى فرح لوجود الكثير من الصفات المشتركة بينهما.
وقالت فرح الزاهد
، إن قضية المرأة تشغلها وأنها منحازة لأي
سيدة في أزماتها، وتتعرض لكثير من المشكلات و"بتتخانق في الشارع" مع المتحرش
ين.
وكشفت فرح الزاهد
، إنها تسببت في منع سائح عربي
من دخول فنادق
مصر مرة أخرى بعدما أبلغت شرطة السياحة عن محاولته التحرش
بها في إحدى الفنادق.