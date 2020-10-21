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زيادة بنسبة 50%.. الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين

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وزير المالية
 
الأربعاء، 21-10-2020 03:15 م محمد فضل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التوجيه الرئاسي صدر فى 16 سبتمبر للعمل على حزمة تساعد على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بالعمل مع وزارة التربية والتعليم فى مجموعة جديدة من العناصر.
وأضاف "معيط" خلال مؤتمر صحفى لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، أن العنصر الأول هو خاص بزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50%، والتى سيستفيد منها 1.4 مليون معلم، موضحا أن المكافأة تتراوح من 75 إلى 180 جنيها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالنظر في رفع وتحسين أجور العاملين والموظفين بقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى أنه تم العمل علي ذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة ووزراء التعليم والمالية والصناعة، أنه كان يجب على هذا الملف بصورة مشتركة للوصول الي الحل الامثل، وانه سيتم ارسال الطلب الي البرلمان لاعتماده كنص قانون خلال شهرين، أي سيتم تطبيقه اعتبارا من يناير 2021 تقريبًا.
واضاف أنه جاري تطبيق هذا القانون، بينما فيما يتعلق بالصناعة، فتم عمل مجمعات صناعية مختلفة موجودة في 12 محافظة، وهم 13 تجمعا صناعيا مختلفا، يقدم كل التسهيلات للشباب والصناع، وفرص عمل جديدة وهو الهدف الاساسي منها.
 

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