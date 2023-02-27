زوج عارضة أزياء شهيرة يقطعها لأشلاء ويضعها في الثلاجة





بعد أيام من اختفاء عارضة الأزياء آبي تشوي ألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على زوجها السابق وعائلته بعد العثور على أشلاء من جسدها -أرجلها- في الثلاجة.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على أليكس كوونغ، الزوج السابق لآبي تشوي، على رصيف تونج تشونج للتنمية، بعدما توافرت معلومات عن تخطيطه للفرار باستخدام زورق سريع، وذلك بعد ساعات من القبض على والديه وشقيقه.

وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت بحوزة المتهم على 500 ألف دولار هونغ كونغ والعديد من الساعات الفاخرة التي تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين دولار هونغ كونغ.

ولفتت إلى أن كوونغ، 28 عامًا، اشتكى بعد القبض عليه من الشعور بتوعك، وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن السلطات تعتقد أن عارضة الأزياء، البالغة من العمر 28 عاما، لديها نزاعات مالية تتعلق بعشرات الملايين من الدولارات مع زوجها السابق وعائلته.

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد اقتحام منزل استأجره والد كوونغ للضحية اكتشفت قدمين لامرأة في الثلاجة، بالإضافة إلى بطاقة هوية الضحية وبطاقات الائتمان وأشياء أخرى في المنزل.

كما عثرت الشرطة على الأدوات التي تستخدم في تقطيع أوصال الجثث البشرية، بما في ذلك مطاحن اللحوم، ومناشير، ومعاطف المطر الطويلة، والقفازات، والأقنعة، وغيرها، ووجدت أنسجة بشرية في أواني الحساء، لكنها لم تتمكن من تحديد رأس الضحية أو جذعها أو يديها في مكان الحادث.

ونوهت الشرطة بأن والد زوجها السابق استأجر المنزل قبل أسابيع قليلة فقط من وقوع الجريمة.







