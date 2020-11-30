الإثنين 30 نوفمبر 2020
توقيت مصر 17:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميدو يهاجم الأهلي بعد رحيل صالح جمعة: "خايفين من مرتضى"

تغريم ميسي بسبب وفائه لمارادونا

رسميًا.. صالح جمعة يرحل عن الأهلي بطريقة صادمة

يتهم خطيب ابنته بفض عذريتها بالقوة.. والفتاة: كان برضايا

عاجل.. مجلس مرتضى يتحرك من أجل عودته للزمالك

وكيل فرجاني ساسي جئت الزمالك لحسم أمر تجديد عقد اللاعب

بيان قوي من الكويت بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني

صدمة في الأهلي قبل مباراة الاتحاد.. إصابة مهاجم الفريق بكورونا

تصريحات نارية من تركي الحمد بشأن مقتل فخري زادة

«أفشة» يوضح تصريحاته «المُسيئة» لـ محمد صلاح

ADS
 

عاجل.. مجلس مرتضى يتحرك من أجل عودته للزمالك

1-1381563
عاجل.. مجلس مرتضى يتحرك من أجل عودته للزمالك
 
الإثنين، 30-11-2020 03:38 م
أقام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الاثنين، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالين لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خاليا من الأسباب التي تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.

وأضافت الدعوى أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فقد تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياضة أي سلطة تبيح لها التدخل في شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤونها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.
 

إقرأ ايضا

1

يتهم خطيب ابنته بفض عذريتها بالقوة.. والفتاة: كان برضايا

0e3cca2593e16527a3cd8b7aad391c1c

«أفشة» يوضح تصريحاته «المُسيئة» لـ محمد صلاح

20200615190401564

رد مفاجيء من إيناس الدغيدي على هجوم بسمة وهبة

أخبار متعلقة

411(2)

الإفتاء لـ شيكابالا: « انت محترم وناجح.. ركز في طريقك»

202011271012371237

بالصور.. شيكابالا يرفع حذاء في وجه جمهور الأهلي

عمرو-أديب

عمرو أديب: «زهقت من كتر ما بهني الأهلاوية على مدى السنين»

باسم مرسي

باسم مرسي يستفز لاعبي الأهلي قبل مباراة النهائي

كاف

"كاف" يحدد موعد المسحة الطبية للاعبي الزمالك

175728

قبل النهائي.. تركي آل الشيخ يغازل «الخطيب» ويوجه رسالة مفاجئة