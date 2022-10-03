الإثنين 03 أكتوبر 2022
توقيت مصر 17:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة صيدلي حلوان الثانية تكشف مفاجآت عن رسائله لها يوم مقتله

رجل البِر والوَقف.. أشهر رجل أعمال سعودي يترك وصية غريبة ومؤثرة

كولر يفاجئ إدارة الأهلي واللاعبين بقرار غير مسبوق

فنانة شهيرة: كنت أتمنى أن أنال شرف أن أصبح راقصة

رحيل لاعب عن الأهلي بشكل مفاجئ

تفاصيل غريبة.. فتاة تخطف شابًا لإجباره على الزواج منها

شاهد.. وفاة مدرس أثناء الحديث عن فضل الصلاة على النبي في طابور الصباح

ارتفع سعره وهبط لعبه.. شيرار يحمل صلاح مسؤولية تراجع ليفربول

سعر الدولار مقابل الجنيه في أبرز 10 بنوك بمصر

مشهد مؤثر.. صقر يقود قبائل مطروح للعثور على جثث من فقدوا في الصحراء (فيديو وصور)

ADS
 

زوجة صيدلي حلوان الثانية تكشف مفاجآت عن رسائله لها يوم مقتله

225
صيدلي حلوان
Native
Teads
الإثنين، 03-10-2022 03:02 م

تشغل جريمة قتل الصيدلي ولاء الشهير بـ"صيدلي حلوان"، الرأي العام، مع بدء إجراءات محاكمة المتهمين.
ريم العسلي الزوجة الثانية لولاء، المعروف باسم "صيدلي حلوان"، كشفت عن تفاصيل خطيرة في القضية، مؤكدة أنها تلقت مكالمات غريبة يوم مقتله ورسالة استغاثة منه.
وعثر على جثة الصيدلي على أثر سقوطه من الطابق الخامس في منزله، وألقي القبض على زوجته ووالديها و4 آخرين وحبسهم على ذمة التحقيقات في اتهامه بإلقائه.

وعرضت الزوجة الثانية نص رسالة زوجها وفيها: "شوفيلي حد من أخواتك عشان زوجتي وأهلها جايبن لي بلطجية".
وأضافت أنها تلقت مكالمة غريبة من زوجها يقول فيها "ريم أنا هطلقك وهبعتلك القسيمة"، ثم مكالمة أخرى يقول فيها: "إديني أبوكي عشان أقوله إني هطلقك".
في مكالمة أخيرة قال "يا ريم أنتِ طالق"، وأغلق الهاتف بعدها مباشرة.

وقررت النيابة العامة، الخميس، حبس 7 متهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء السيد زايد بمدينة حلوان، من بينهم زوجة الصيدلي ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما، لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ضد المجني عليه بقصد ترويعه.
 

إقرأ ايضا

24670520170513071621846

رجل البِر والوَقف.. أشهر رجل أعمال سعودي يترك وصية غريبة ومؤثرة

309588757-8439578356084608-1122796467088896782-n2022_9_29_18_8

كولر يفاجئ إدارة الأهلي واللاعبين بقرار غير مسبوق

images-20-e1662974721595

فنانة شهيرة: كنت أتمنى أن أنال شرف أن أصبح راقصة

أخبار متعلقة

2022_9_28_1_11_37_847

مفاجآت في وفاة الصيدلي.. زوجته خانته مع صديق شقيقها ولم يدخل بزوجته الثانية